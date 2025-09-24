Un ciclista è stato investito ieri sera a Remanzacco.

Incidente nella serata di ieri, 23 settembre, lungo la strada statale 54 in Comune di Remanzacco, dove un ciclista è stato investito da un’auto. Una Fiat Panda, condotta da un cividalese di 43 anni, ha impattato con una bicicletta guidata da un 28enne pakistano residente a Remanzacco. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Sul posto, i carabinieri della Radiomobile di Udine e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista all’ospedale di Udine dove non sarebbe in pericolo di vita.