Tutti pronti in sella alla bici, a Remanzacco, alla scoperta delle acque custodite dal Parco del Torre e del Malina. Con un programma che si snoda dalla primavera all’autunno, pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età e promuovere la conoscenza del territorio attraverso esperienze dirette a contatto con la natura, il ciclo di appuntamenti “Scopriamo il parco del Torre e del Malina” si apre il 12 aprile alle ore 15 con una giornata dedicata alle “Storie di mulini e di acque“.

I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il ruolo fondamentale che la rete idrica locale ha avuto nello sviluppo umano e agricolo della zona; il ritrovo è presso la porta del parco Cibert di Remanzacco, il percorso dura circa 2-3 ore. “I fiumi sono stati la ricchezza del paese, per i mulini, i battiferro – osserva il sindaco Daniela Briz -; la nostra storia la si conosce anche con semplice un giro in bicicletta nel parco, non solo una riserva naturale, bensì un ambiente ricco anche dal punto di vista culturale”.

Gli altri appuntamenti.

Il 3 maggio, con “Storie di erbe”, durante un’originale camminata in compagnia di uno speziale si andrà alla scoperta delle erbe commestibili e non, un’occasione per riscoprire saperi antichi legati all’uso delle piante spontanee.

L’11 maggio “Istruzioni per imparare a orientarsi”, un’esperienza immersiva guidata da un esperto di orienteering, che insegnerà ai partecipanti a leggere mappe fornendo strumenti utili per esplorazioni autonome. L’appuntamento del 18 maggio “Storie nel parco giocando” è dedicato alle famiglie e pensato per i più piccoli, tra giochi, letture animate e la presentazione di un libro-gioco ambientato proprio nel parco.

Il programma proseguirà il 7 giugno con la passeggiata naturalistica con l’esperta “Storie di piante, erbe e alberi”. A chiudere la rassegna, il 14 settembre, la “RemanBike”, una biciclettata organizzata dall’amministrazione comunale con la Consulta giovanile del Comune, il Comitato del parco e la Proloco, che coniugherà sport, socialità e valorizzazione dell’ambiente.