Un’avventura tra cinema e natura: il trekking nei luoghi dei film girati in Val Resia

Un trekking in Val Resia tra cinema e natura.

Un’esperienza inedita, che unisce cinema e natura: è l’iniziativa di Garlic, azienda con sede in Val Resia, che propone un percorso di trekking con Massimiliano Zuliani, guida alpina locale. Un’avventura che non solo porta alla scoperta di una natura incontaminata, ma anche dei luoghi che hanno ospitato le riprese di film per il cinema e la televisione.

Monte Canin: panorami mozzafiato e set cinematografici

Tra i luoghi di grande interesse, il Monte Canin si distingue per la sua bellezza e il suo significato. Con i suoi 2.587 metri di altezza, il Canin è una delle montagne più imponenti delle Alpi Giulie, al confine tra l’Italia e la Slovenia. Caratterizzato da un vasto altopiano calcareo, il Monte Canin offre uno spettacolare panorama che spazia dal Jôf di Montasio e lo Jôf Fuart a nord, fino ai Monti Musi e la pianura friulana a sud. Il gruppo montuoso ospita anche un ghiacciaio, tra i più bassi delle Alpi, in regressione a causa dei cambiamenti climatici.

Il ponte di Tigo e le riprese cinematografiche

Un altro luogo di grande fascino è il ponte di Tigo, che ha fatto da set per il film La ragazza e il generale (1967) di Pasquale Festa Campanile, con protagonista Virna Lisi. Nel film, la protagonista attraversa il ponte e si immerge nelle acque cristalline del torrente Resia, offrendo uno scorcio suggestivo della Val Resia. La trama racconta le disavventure del soldato Tarasconi e il suo prigioniero, un generale nemico, durante la Prima Guerra Mondiale.

Il ponte è divenuto meta di coppie che han deciso di agganciare proprio lì i noti lucchetti dell’amore. Se ne individuano già diversi, con apposte le consuete iniziali. “Non possiamo che essere felici di questo fenomeno – spiega Anna Micelli, sindaco di Resia – il ponte, devo ammettere, ha un aspetto molto romantico di per suo. Si tratta di un ponte pedonale, che conduce al di là del torrente Resia, offre l’accesso a numerosi sentieri da percorrere a piedi. Metteremo a disposizione lucchetti, questo è quanto possiamo fare, come già avviene in numerose altre località”.

‘Ninfa Dormiente’ e il mistero della Val Resia

Recentemente, la Val Resia è stata anche protagonista della fiction tv Ninfa Dormiente, girato nel 2023 per la televisione italiana. La trama, un giallo intrigante, vede la commissaria Teresa Battaglia indagare sulla morte di una giovane poliziotta, Marta Trevisan, ritrovata senza vita tra le montagne friulane. La sua morte, apparentemente un suicidio, si rivela essere un omicidio che intreccia il mistero con un quadro perduto, un ritratto dipinto con sangue umano, legato a un segreto oscuro. Le riprese, tra i sentieri della Val Resia, rendono ancora più affascinante l’esperienza di esplorare queste terre cariche di storia e mistero.

La Casa del Tenente Colombo: un omaggio alla serie cult

Non solo natura e cinema, ma anche un omaggio alla cultura televisiva: a San Giorgio di Resia, è nata nel 2024 la Casa del Tenente Colombo, un luogo che celebra la famosa serie televisiva statunitense degli anni ’60-’70. La casa, un tempo ‘baracca’ del terremoto del 1976, è stata completamente riqualificata e ora ospita due aziende, Garlic Srl e Froogs Srl, specializzate in comunicazione e design. L’edificio è stato ristrutturato con un materiale speciale di coibentazione e piastrelle di Sassuolo, disegnate con le palme di Los Angeles, simbolo della serie.

Nel giardino della casa, è esposta una Peugeot 403 del 1959, lo stesso modello di auto che si vede in numerose scene di Colombo. L’automobile gode di una sua storia propria: infatti, proprio questo esemplare compare nel film per il cinema, dal titolo: ‘Ferrari’, girato nel 2023 e diretto da Michael Mann. La pellicola, adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates, narra la storia di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver. La Peugeot 403 presente a Resia, è guidata nelle primissime scene del film dal protagonista della pellicola e compare inoltre nelle scena della ‘Mille Miglia’.