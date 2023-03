Positivo all’alcoltest un resiano di 28 anni.

La serata è finita in modo amaro per un 28enne friulano che questa mattina, attorno alle 3.45, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Moggio Udinese ed è risultato positivo all’alcoltest.

Il giovane, di Resia, aveva un tasso alcolemico pari a 1,54, oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del mezzo.