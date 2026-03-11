Marco Masini torna in Friuli: il concerto estivo a Rivignano Teor

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con “Male Necessario” (cantata insieme a Fedez) e l’uscita dell’ultimo album “Perfetto Imperfetto”, Marco Masini torna sul palco. Il cantautore fiorentino farà tappa in Friuli Venezia Giulia per un’unica data esclusiva: l’appuntamento è per il 13 luglio 2026, alle ore 21.00, in Piazza Nuova Agorà del Friuli a Rivignano.

Il tour 2026 e i nuovi brani

Il “Live 2026” aggiunge una serie di nuovi concerti outdoor, al via da luglio, che si sommano alle cinque date evento già programmate per novembre nei palasport. Oltre ai grandi classici che hanno segnato oltre 35 anni di carriera — da “Disperato” e “Ci vorrebbe il mare” fino a “Bella Stronza” e “L’uomo volante” — Masini presenterà per la prima volta dal vivo i brani del nuovo progetto discografico. Un mix di storie ed emozioni guidate dalla sua voce inconfondibile, reduce dal Premio Sergio Bardotti per il miglior testo vinto proprio nell’ultimo Sanremo.

Il rilancio di Rivignano Teor

L’evento, organizzato da Azalea Sound in collaborazione con il Comune, la Regione FVG e PromoTurismo FVG, segna un momento di svolta per il territorio. “Dopo molti anni di assenza di concerti di rilievo, il nostro comune ospiterà un artista di fama nazionale”, ha commentato con orgoglio il sindaco Fabrizio Mattiussi. “Sarà il culmine di un weekend dedicato a musica e street art, finalizzato a rilanciare la nostra nuova piazza, la nuova agorà del Friuli. Masini si è distinto ai primi posti dell’ultimo Sanremo e la sua presenza rende l’evento ancora più speciale”.

Biglietti: quando e dove acquistarli

La caccia al biglietto sta per iniziare. I ticket per il concerto di Rivignano Teor saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di giovedì 12 marzo sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni dettagliate sono consultabili sul sito ufficiale dell’organizzatore www.azalea.it.

Una carriera tra successi e record

Nato a Firenze il 18 settembre 1964, Marco Masini eredita la passione musicale dalla famiglia materna. Negli anni ’80 inizia a collaborare con Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, lavorando a colonne sonore ed eseguendo la voce guida di “Si può dare di più” per il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi.

La svolta arriva nel 1990 al Festival di Sanremo, dove vince la sezione Novità con “Disperato” e conquista il Premio della Critica Mia Martini. Il suo album di debutto vende oltre 800.000 copie, includendo anche “Ci vorrebbe il mare“.

In oltre 35 anni di carriera ha firmato brani indimenticabili come “Perché lo fai“, “Cenerentola Innamorata“, “Vaffanculo“, “T’innamorerai“, “Bella Stronza” e “L’uomo volante” (vincitore a Sanremo 2004), costruendo un legame profondo con il pubblico.