Vola in alto con lo sport fa tappa a Rivignano

Un’intera giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della passione ha animato Rivignano, tappa del progetto regionale “Vola alto con lo sport”, promosso dal Coni Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione. Oltre 200 bambini, dai 4 ai 13 anni, hanno preso parte all’open day, cimentandosi in sei discipline – dal karate alla pallavolo – grazie alla collaborazione di otto associazioni del territorio.



“Abbiamo voluto organizzare un evento dedicato ai bambini, perché il nostro obiettivo è che ogni ragazzo, in qualsiasi paese della nostra regione, possa praticare lo sport che più sente suo. Questa giornata, all’interno del progetto che abbiamo lanciato nel 2023, è stata creata proprio per questo: ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato, dall’Olimpia Basket al Camp di Rivarotta, che dimostra come impegno e passione possano portare a risultati di grande successo”. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, ha salutato la tappa di Rivignano del progetto “Vola alto con lo sport”.

L’open day.

All’open day hanno partecipato oltre 200 bambini, dai 4 ai 13 anni, che hanno potuto cimentarsi in sei discipline – karate, pallacanestro, danza, atletica, pallavolo e calcio – con aree dedicate messe a disposizione da otto associazioni sportive del territorio.

La tappa, organizzata dall’associazione Olimpia Basket, ha premiato due iniziative: quella nata all’interno del Camp di Rivarotta, l’Opalus Ballet Project, che ha dato vita al primo gruppo di danza composto da ragazzi e ragazze con disabilità, e il progetto Calcio camminato delle Tartarughe Rovesciate.

Alla cerimonia Anzil ha personalmente premiato la vicecampionessa paralimpica di disco e peso Elisa Zoratto, alla presenza, tra gli altri, del coordinatore del progetto per il Coni Matteo Tonutti.

“Vola alto con lo sport” è promosso dal Coni regionale, con il sostegno finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia (nel 2025 è stato di 350 mila euro), e porta in diverse tappe sul territorio la possibilità per bambini e famiglie di scoprire discipline sportive, valorizzando al contempo esperienze inclusive e innovative.