Il nuovo negozio Action a Sacile.

Action, la catena di discount non-food continua ad accogliere nuovi clienti in Italia. L’azienda apre il primo negozio a Sacile, il secondo nella provincia di Pordenone e il quinto nella regione Friuli-Venezia Giulia, portando il numero totale di negozi Action in Italia a 208.

A partire da sabato 20 dicembre, i residenti di Sacile, e dintorni potranno contare su una selezione di 6.000 prodotti di buona qualità e sempre più sostenibili di 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli, all’artigianato, dai prodotti per la casa al giardinaggio, dal bricolage al cibo) al prezzo più basso possibile. Action introduce ogni settimana 150 nuovi prodotti, garantendo un assortimento pertinente che soddisfa diverse esigenze e preferenze. Più di due terzi della totalità dei prodotti costa meno di 2 euro.

Il nuovo negozio di Sacile.

Spazioso e facilmente accessibile, il nuovo negozio misura più di 876 metri quadrati. Action ha assunto un team di 17 colleghi per gestire il negozio. Si trova a Sacile, in Viale San Giovanni del Tempio. Lo store è aperto da sabato, 20 dicembre 2025, dalle 8:45 alle 20:30 dal lunedì al sabato e dalle 09:00 alle 20:00 alla domenica.

“Siamo molto felici di aprire il nostro primo negozio a Sacile, quasi quattro anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia. I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo felici di poter portare la formula Action più vicino a loro. Il nostro successo si basa su una formula forte e sull’impegno e il coinvolgimento dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: i nostri clienti, i nostri colleghi, i nostri fornitori e tutti coloro che ci hanno sostenuto”, afferma Philippe Levisse, General Manager di Action in Italia.

La sostenibilità dei prodotti.

Action investe costantemente nella qualità dei prodotti e nella sostenibilità, riducendo attivamente le emissioni a effetto serra delle proprie attività. Tra le iniziative adottate, rientrano l’eliminazione degli allacciamenti del gas nei propri store entro la fine del 2024 e l’uso di illuminazione a LED in tutti i negozi. Inoltre, vengono adottati standard chiari per la fornitura e l’approvvigionamento.

I prodotti vengono ottimizzati riducendone l’impronta di carbonio e migliorandone la circolarità. Esempi includono tutti i prodotti in cotone a marchio Action e a marchio generico, provenienti da fonti sostenibili: il 99% nell’ambito del programma Better Cotton e il restante 1% come cotone biologico. Il 100% del legno utilizzato nei nostri prodotti proviene da foreste gestite in modo sostenibile, certificate FSC® o PEFC. Tutto il cacao utilizzato nei prodotti a marchio Action è certificato Fairtrade dal 2022.