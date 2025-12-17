Natale di solidarietà: donati 100 panettoni alla Scuola di Musica della Carnia

Dal Laboratorio del Dolce di Pagnacco donati 100 panettoni artigianali: il ricavato servirà a finanziare le attività della scuola.

Anche quest’anno il Laboratorio del Dolce di Pagnacco ha scelto di trasformare il Natale in un gesto concreto di solidarietà, donando 100 panettoni alla Scuola di Musica della Carnia, con sede a Tolmezzo.

Un’iniziativa che rinnova un legame ormai consolidato, fatto di attenzione al territorio e di valori condivisi. I panettoni, frutto di una lavorazione artigianale accurata con lievito madre, canditi fatti in casa e uvetta Cile, senza conservanti né enzimi. Sono stati pensati per una realtà altrettanto speciale: una scuola che accoglie circa 80 allievi di età diverse, provenienti da tutta la Carnia, uniti dalla passione per la musica.

Il ricavato finanzierà le attività della scuola.

La consegna è avvenuta nelle mani della presidente della Scuola, Nella Dosso, che si occuperà della distribuzione e della raccolta delle offerte. Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere le attività della scuola, contribuendo a dare continuità ai progetti formativi.

La Scuola di Musica della Carnia offre un percorso ampio e inclusivo – dal pianoforte alla batteria, dal canto a molte altre discipline – con corsi attivi da ottobre a giugno. Accanto alla didattica, la scuola promuove concerti, momenti di divulgazione culturale, conferenze e la rassegna musicale “Giovanni Canciani”. Significativa anche la collaborazione con il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, che quest’anno ha visto tre allievi superare con successo l’esame di ammissione.

“Un’impresa deve saper andare oltre il profitto, scegliendo di restituire valore alla comunità – racconta con emozione Jacopo Maria Tuti, titolare del Laboratorio del Dolce di Pagnacco –. Crediamo che il miglioramento del territorio passi attraverso la collaborazione e la condivisione di tutti gli attori presenti. Per questo abbiamo scelto il panettone: un prodotto tradizionale, simbolo del Natale, capace di unire le persone attorno alla stessa tavola”.