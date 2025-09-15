Continua la caccia al bandito in fuga tra Veneto e Friuli, tra rapine, poliziotti feriti e donne derubate dell’auto.

Prosegue la caccia al bandito di origini rumene ritenuto responsabile di una lunga scia di rapine tra Lombardia, Veneto e Friuli. La fuga è iniziata venerdì a Rho, nel Milanese, e da allora il malvivente ha messo a segno tre colpi, rubando auto e furgoni, travolgendo un agente e provocando il ricovero di una donna sotto shock.

L’episodio più grave si è verificato nella tarda serata di venerdì, nell’area di servizio Tesina sull’A4 a Grisignano di Zocco: il bandito, alla guida di un’auto rubata, non si è fermato all’alt e ha investito un poliziotto della Stradale, che ha riportato traumi e fratture. L’agente è stato soccorso dal Suem 118 e dimesso poche ore dopo dall’ospedale di Vicenza.

Nelle ore successive, il fuggitivo, identificato grazie alle telecamere di un autogrill, è stato intercettato più volte tra Venezia, Spinea, Santa Maria di Sala e Portogruaro, dove ha rapinato una donna, portandole via la Bmw e lasciandola in ospedale in stato di choc. L’ultimo colpo è avvenuto a Chiarmacis, frazione di Rivignano Teor, dove si è impossessato del furgone di un automobilista, riuscendo nuovamente a far perdere le tracce.

Carabinieri e polizia stradale, con pattuglie da più province, hanno attivato un’imponente operazione di ricerca, senza però riuscire finora a bloccarlo. Le forze dell’ordine temono che l’uomo possa aver raggiunto il confine e stia tentando di rientrare in Romania.