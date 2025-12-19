Luca Zufferli arbitro internazionale.

Ora è ufficiale: Luca Zufferli è stato promosso ad arbitro internazionale. Il fischietto della sezione Aia di Udine, classe 1990, è stato inserito nelle liste UEFA per il 2026, segnando un traguardo che in Friuli mancava da decenni.

Zufferli, di San Pietro al Natisone, dopo una breve parentesi come calciatore, decide di intraprendere la carriera arbitrale. Il suo debutto in serie A avviene il 12 febbraio 2023 in Bologna-Monza e la stagione d’esordio gli fa vincere il Premio Livatino 2025 come miglior fischietto esordiente. Da lì, l’ascesa costante: nell’ultimo anno ha diretto molte partite importanti, l’ultima ieri sera con la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

Entusiasta il commento dell’Aia Udine: “Il giorno tanto atteso è arrivato. Luca Zufferli è ufficialmente un arbitro UEFA. Con l’ingresso nella lista internazionale 2026, il nostro Luca compie il salto che separa il sogno dalla leggenda: entra nell’élite dell’arbitraggio europeo, diventando uno dei grandi fischietti del vecchio continente”.

“Un’ascesa costruita passo dopo passo, partita dai campi italiani e alimentata da sacrificio, continuità e prestazioni di altissimo livello. Personalità, preparazione tecnica e carisma: qualità che hanno fatto la differenza e che non sono passate inosservate agli occhi degli osservatori nazionali e internazionali. Da oggi i confini si allargano, il palcoscenico diventa internazionale. Nuove sfide, nuove pressioni, nuove notti europee da dirigere con la stessa determinazione che lo ha portato fin qui. La Tua Sezione è Orgogliosa. Udine é Orgogliosa. Il Friuli è orgoglioso. Il tuo viaggio è appena cominciato”.