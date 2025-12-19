Gastronomia del Corso, Alberto Bolzonello lascia dopo 55 anni dietro il bancone: il grazie della città

Per la Gastronomia del Corso di Pordenone si chiude un’era.

Una storia fatta di sapori, dedizione e radici profonde quella che la città ha voluto celebrare oggi: il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, insieme all’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, ha conferito una targa di riconoscimento ad Alberto Bolzonello, titolare della storica Gastronomia del Corso al civico 39 di Corso Vittorio Emanuele.

Un omaggio doveroso ad una storia imprenditoriale e familiare che ha segnato profondamente la vita quotidiana della città. Il prossimo 27 dicembre la Gastronomia del Corso cesserà infatti l’attività sotto la guida di Alberto Bolzonello, dopo 55 anni di lavoro, mentre l’attività proseguirà prossimamente con una nuova gestione, garantendo continuità a una vetrina storica del centro cittadino.

75 anni di eccellenza familiare

La storia della Gastronomia affonda le radici in un passato lontano: sono infatti 75 gli anni di attività complessiva della famiglia Bolzonello. Tutto ebbe inizio con papà Terenzio e mamma Ines, che aprirono la prima rivendita di salumi e formaggi poco distante, al civico 35. Un’attività cresciuta nel tempo e trasferita successivamente nell’attuale locale al numero 39, diventato un punto di riferimento per generazioni di pordenonesi.

Finisce un’era per un pezzo di storia di Pordenone.

Nel corso della cerimonia, il sindaco ha voluto sottolineare come la Gastronomia del Corso rappresenti non solo un esercizio commerciale, ma una vera e propria parte della storia della città, capace di accompagnarne l’evoluzione dei gusti, delle tradizioni e delle abitudini. Dai genitori, Alberto Bolzonello ha ricevuto non solo l’insegnamento di un mestiere, ma anche i valori della serietà, della dedizione e dell’amore per il lavoro, che egli stesso ha saputo trasmettere e custodire nel tempo, ricordandoli oggi con riconoscenza.

Il riconoscimento dell’Amministrazione comunale è segno di profonda gratitudine nei confronti della famiglia Bolzonello, esempio virtuoso di impegno e passione che ha contribuito in modo significativo alla vivacità del centro storico e al tessuto economico e sociale della città di Pordenone. “Un ringraziamento sincero e un augurio di una nuova fase di vita – conclude l’Amministrazione -, a un grande lavoratore e a un autentico amante della sua città”.