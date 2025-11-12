Capannone in fiamme all’alba: i vigili del fuoco salvano decine di conigli

12 Novembre 2025

di Paola Tissile

L’incendio all’alba in un capannone di San Quirino.

Attimi di paura alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, a San Quirino, dove un incendio ha interessato un annesso agricolo adibito a ricovero per animali. L’allarme è scattato intorno alle 6.15: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone con una squadra supportata da un’autobotte e un’autoscala. All’arrivo, i pompieri hanno trovato la struttura già avvolta dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e hanno permesso di evitare che l’incendio si propagasse all’intero capannone. I soccorritori sono inoltre riusciti a mettere in salvo numerosi conigli che si trovavano all’interno della struttura, evitando così un bilancio ben più grave. Una volta domato il rogo, i Vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti danneggiate e alla messa in sicurezza dell’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, per i rilievi di competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri.

