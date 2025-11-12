Capannone in fiamme all’alba: i vigili del fuoco salvano decine di conigli

L’incendio all’alba in un capannone di San Quirino.

Attimi di paura alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, a San Quirino, dove un incendio ha interessato un annesso agricolo adibito a ricovero per animali. L’allarme è scattato intorno alle 6.15: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone con una squadra supportata da un’autobotte e un’autoscala. All’arrivo, i pompieri hanno trovato la struttura già avvolta dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e hanno permesso di evitare che l’incendio si propagasse all’intero capannone. I soccorritori sono inoltre riusciti a mettere in salvo numerosi conigli che si trovavano all’interno della struttura, evitando così un bilancio ben più grave. Una volta domato il rogo, i Vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti danneggiate e alla messa in sicurezza dell’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, per i rilievi di competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri.