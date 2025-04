L’inseguimento della polizia finisce in un incidente: due agenti feriti

L’inseguimento e l’incidente a San Vito al Tagliamento.

Un inseguimento della polizia è terminato con un incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì in via Oberdan a San Vito al Tagliamento. Due agenti della polizia di Stato sono rimasti feriti in modo lieve dopo la collisione tra la loro volante e un altro veicolo.

L’operazione è scattata quando il conducente di un’auto non si è fermato all’alt degli agenti. Subito si sono messe sulle sue tracce una volante e una pattuglia della squadra Mobile. Durante l’inseguimento, in via Oberdan, mentre tentava un sorpasso per avvicinarsi al fuggitivo, la volante della polizia si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un giovane di 24 anni. L’impatto è avvenuto all’altezza di un incrocio, mentre l’utilitaria stava per svoltare a sinistra.

I due agenti a bordo della volante hanno riportato ferite guaribili rispettivamente in cinque e sette giorni, mentre il conducente della Fiat Punto è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso, oltre ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai poliziotti.