Matematica e Fisica, gli studenti del liceo Le Filandiere centrano la doppia finale nazionale

l Liceo “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento ha recentemente ottenuto ottimi risultati nelle competizioni di fisica e matematica. Due squadre di studenti si sono distinte su un totale di 600 scuole partecipanti, conquistando il secondo posto nelle gare di Fisica e il quarto in quelle Matematica.

Un grande risultato ottenuto per il secondo anno consecutivo, che per gli studenti del liceo Le Filandiere vale l’accesso alle finali nazionali. Le gare a squadre di fisica, che si terranno 9 al 12 aprile 2025 a Senigallia, mentre le finali nazionali che si svolgeranno a Cesenatico dal 2 al 5 maggio 2025. Sarà un doppio impegno in particolare per tre studenti, tra cui una ragazza, che hanno fatto parte di entrambe le squadre, dimostrando una versatilità e un impegno eccezionali nelle discipline scientifiche.

Le finali nazionali.

Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono competizioni a carattere individuale e a squadre, riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori italiane, connesse con le Olimpiadi Internazionali della Fisica. Le gare prevedono diverse fasi di selezione: una prima fase di istituto, una gara locale e una gara nazionale.



Le Olimpiadi della Matematica, organizzate dall’Unione Matematica Italiana su richiesta del Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno l’obiettivo di valorizzare il “problem solving” in ambito matematico tra i giovani. La fase finale si tiene annualmente a Cesenatico e vede la partecipazione delle migliori squadre provenienti da tutta Italia.