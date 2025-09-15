Non dà sue notizie da un giorno, trovato morto nel salotto di casa

Daniele Luciano, 57 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a San Vito al Tagliamento.

San Vito al Tagliamento piange l’improvvisa scomparsa di Daniele Luciano, 57 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l’allarme è stata una vicina di casa, preoccupata perché non aveva più sue notizie dal giorno precedente.

Secondo i familiari dell’uomo, il decesso sarebbe avvenuto tra le 12 e le 13 di sabato, ma il corpo è stato rinvenuto solo ieri pomeriggio, domenica 14. Le cause della morte non sono ancora state chiarite: la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e soltanto lunedì si saprà se sarà necessario procedere con l’autopsia.

Luciano aveva lavorato per 27 anni come metalmeccanico alla Brovedani. Grande tifoso dell’Udinese, era molto legato al fiume Tagliamento. Era anche volontario della sagra del Pan Zal, organizzata dal Comitato di Rosa, di cui era socio.