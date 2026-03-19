Il risparmio non ha età: a 102 anni la signora Ausonia sottoscrive un buono postale

A San Vito al Tagliamento la storia di Ausonia Ongaretto.

Il risparmio non ha età, e a dimostrarlo è una storia che arriva da San Vito al Tagliamento. Protagonista è Ausonia Ongaretto, che a 102 anni ha deciso di sottoscrivere un nuovo buono fruttifero postale, confermando un legame lungo una vita con il mondo del risparmio.

Nata nel 1924, lo stesso anno in cui vennero introdotti i buoni fruttiferi postali, la signora Ausonia lo scorso 23 febbraio ha festeggiato il suo compleanno e nei giorni scorsi è passata all’ufficio postale di San Vito al Tagliamento per sottoscrivere un nuovo Buono fruttifero postale.

Cliente storica di Poste Italiane, Ongaretto è solita recarsi periodicamente allo sportello, accompagnata dalla figlia Francesca, per controllare la propria situazione e, quando lo ritiene opportuno, investire nuovamente. Un’abitudine che affonda le radici in una visione precisa: il risparmio come forma di sicurezza e responsabilità.

Il valore del risparmio tramandato in famiglia

“Sono cliente di Poste Italiane da tantissimi anni – racconta Ausonia Ongaretto – mi sono sempre affidata all’ufficio postale di San Vito al Tagliamento per mettere da parte i miei risparmi e per gestire con prudenza quello che avevo. In un certo senso sono cresciuta all’ombra della sua insegna e nel segno del risparmio, che per me ha sempre rappresentato sicurezza, responsabilità e attenzione al futuro. È un valore semplice ma importante, in cui ho sempre creduto e che ho cercato di trasmettere con l’esempio anche ai miei figli. Con il tempo è diventato parte della nostra storia di famiglia“.

Una storia di forza e determinazione

La sua storia personale è segnata anche da momenti difficili. Rimasta vedova a soli 42 anni, ha cresciuto da sola due figli, continuando a lavorare e mantenendo sempre grande attenzione alla gestione delle risorse familiari. Una determinazione che oggi si riflette nella sua autonomia e lucidità.

Durante l’ultima visita all’ufficio postale di San Vito al Tagliamento, la signora Ausonia è stata accolta con affetto dalla direttrice Margherita Marini e dalle operatrici, che hanno condiviso con lei un momento speciale, simbolo di un rapporto di fiducia costruito negli anni. Un piccolo episodio che racconta bene come il risparmio postale, proprio come la fiducia dei clienti verso Poste Italiane, possa attraversare le generazioni. E, in questo caso, anche un intero secolo di storia.