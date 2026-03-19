Scivola in montagna sopra Poffabro: intervento dell’elisoccorso in quota

Soccorsi in azione tra Casera Valine e Casera Salinchiet, a circa 1300 metri.

È in corso dalle 12.30 circa di oggi, giovedì 19 marzo, una delicata operazione di soccorso in montagna sopra Poffabro, nel territorio comunale di Frisanco. Una persona è scivolata lungo il tratto compreso tra Casera Valine e Casera Salinchiet, a circa 1300 metri di altitudine.

Sul posto è stato attivato l’elisoccorso regionale, che ha raggiunto rapidamente l’area per consentire un intervento tempestivo in una zona non facilmente accessibile via terra. In supporto all’equipaggio sanitario stanno operando anche due tecnici della stazione di Maniago del Soccorso alpino, elitrasportati direttamente in quota.

L’area dell’incidente è esposta a nord, un fattore che potrebbe aver favorito la presenza di neve o ghiaccio residuo, rendendo particolarmente insidioso il terreno. Proprio queste condizioni potrebbero essere all’origine della caduta.