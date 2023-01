Furto nel ristorante di Santa Maria la Longa

Furto in un ristorante di Santa Maria la Longa, dove sono stati rubati cibo, sigarette e perfino i detersivi.

A denunciarlo ai carabinieri di Palmanova, è stata la 42enne titolare del locale. Tra il primo e il nove gennaio, probabilmente approfittando della temporanea chiusura del locale, i ladri hanno scassinato la finestra del primo piano introducendosi nella trattoria e portando via generi alimentari, tabacchi e prodotti per la pulizia per un valore di 3.300 euro.