Bloccati in cengia, scatta il panico: coppia di giovani soccorsa al Passo del Mulo

Due giovani soccorsi al Passo del Mulo, sopra Sappada.

Due giovani escursionisti di Padova, un ragazzo nato nel 1998 e una ragazza del 1999, sono stati soccorsi questo pomeriggio dai tecnici della stazione di Sappada del Soccorso Alpino dopo essere rimasti bloccati nei pressi del Passo del Mulo, a circa 2360 metri di quota.

I due avevano iniziato il loro percorso a piedi dalle Sorgenti del Piave, con l’intenzione di raggiungere il Passo del Mulo. Tuttavia, a causa dei danni provocati dalle recenti piogge, hanno seguito una traccia che li ha portati su una cengia esposta. Qui la ragazza è stata colta dal panico e impossibilitata a procedere.

Immediatamente allertati, i soccorritori sono partiti in tre da Sappada, utilizzando una jeep e un quad. Dopo aver raggiunto il Rifugio Gosse, hanno proseguito con il quad fino ai Laghi d’Olbe. Da qui, due di loro hanno continuato a piedi, raggiungendo in circa 15 minuti il punto dove si trovavano gli escursionisti.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno messo in sicurezza i due giovani, imbragandoli e predisponendo una corda fissa a cui potessero ancorarsi per superare il tratto più pericoloso. Dopo aver attraversato la zona esposta, hanno accompagnato gli escursionisti fino al Rifugio Gosse, dove si sono imbarcati sulla jeep per la discesa a valle.

Un secondo intervento del Soccorso Alpino è in atto a Tarvisio ai Laghi di Fusine, per un trauma cranico.