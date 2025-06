Dopo anni di abbandono, rinasce un ex albergo nel cuore delle Dolomiti friulane

Inaugura un nuovo hotel a Forni di Sopra.

Domenica 15 giugno verrà inaugurato un nuovo boutique hotel nel centro di Forni di Sopra, frutto del recupero dell’ex Albergo Roma, chiuso da molti anni. La struttura, completamente ristrutturata, è stata trasformata dalle sorelle Elisabetta e Federica Gortani, imprenditrici locali già attive con l’omonima azienda di famiglia ad Amaro.

Il nuovo hotel.

L’Hotel Due Cime offre 23 camere per un totale di 48 posti letto, pensate per un pubblico trasversale. La maggior parte delle stanze sono doppie, ma sono disponibili anche soluzioni per famiglie. “Abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso rispetto all’offerta esistente in paese”, spiegano Federica ed Elisabetta Gortani. “Un’accoglienza flessibile e contemporanea: senza vincoli come il soggiorno minimo ad agosto, con ambienti aperti, privi di armadiature tradizionali, e interamente gestiti in domotica. Ogni dettaglio è pensato per offrire libertà e comfort”.

Gli spazi sono distribuiti su piani tematici dedicati alle stagioni, con un design essenziale ispirato alla natura. Tra i servizi, una bike room che in inverno si trasforma in deposito sci e la possibilità di ospitare animali domestici grazie a una politica pet friendly. La struttura si trova in posizione centralissima e dispone di una gestione agile con sei addetti a pieno regime. L’hotel aderisce inoltre al programma Turesta FVG, che offre ai residenti della regione voucher per incentivare la scoperta del territorio.

Il progetto nasce da una sfida familiare che ha radici profonde. “Fu nostro zio Andrea Gortani a lanciare per primo l’idea di riqualificare l’ex Albergo Roma, prima della sua scomparsa”, raccontano le sorelle. “Nel 2019 abbiamo raccolto la sfida, affrontato il lungo iter burocratico e dato avvio ai lavori nell’autunno del 2023, consegnando la struttura a febbraio 2025. Da questa primavera abbiamo avuto riscontri molto positivi, soprattutto da clienti del Friuli Venezia Giulia, e le prenotazioni per agosto sono quasi al completo: un segnale che premia la scelta di credere nel potenziale di Forni di Sopra e di investire nel paese”.

Cresce il turismo a Forni di Sopra.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una merenda aperta al pubblico, domenica 15 giugno dalle 15 alle 17, occasione per visitare l’hotel e scoprire il progetto che ha riportato nuova vita all’ex albergo. L’apertura si inserisce in un momento di rilancio per il turismo locale. Nei primi quattro mesi del 2025, Forni di Sopra ha registrato un aumento delle presenze turistiche del 22,8%, arrivando a 17.815, trainato da una stagione sciistica positiva con un +11,2% negli ingressi agli impianti. La stagione estiva inizierà ufficialmente con la riapertura delle seggiovie Varmost 1 e 2, attive dal 5 luglio al 7 settembre.

“Il paese ha molte possibilità di sviluppo turistico, grazie a un territorio affascinante e a una comunità viva e accogliente”, sottolinea il sindaco Iginio Coradazzi. “L’apertura dell’Hotel Due Cime è un segnale di fiducia e rappresenta un contributo concreto per la crescita di Forni di Sopra. Ringrazio la famiglia Gortani per questo intervento, esempio di visione, competenza e impegno nel futuro del nostro territorio”.