Percorsi nel bosco e sfide: il Ferragosto a Sappada è con la Plodar Run

14 Agosto 2025

di Redazione

Nel cuore della Plodar Fest, il 15 agosto torna la Plodar Run, la camminata goliardica organizzata dai Nie Lossn. Un percorso tra i boschi pensato per tutte le età, con giochi e piccole sfide, in un clima leggero e conviviale.

Quest’anno è previsto un tracciato completamente nuovo, così da scoprire scorci diversi del territorio. Iscrizioni dalle 9:00 al tendone della Plodarfest, con possibilità di scaricare e compilare la liberatoria in anticipo per velocizzare le operazioni. La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende il Plodar Run Badge, il buono pasto (panino e bibita), la possibilità di timbrare l’arrivo ai vari punti tappa e la partecipazione all’estrazione dei premi.

La partenza è fissata per le 10:30, con tempo limite d’arrivo alle 14:00 e, a seguire, estrazione premi alle 14:15 presso il tendone. Lungo il tragitto sono previsti cinque stop, con bevande per tutti, anche analcoliche. La camminata è aperta a tutti, ma i minorenni devono essere iscritti da un genitore o tutore e accompagnati per tutta la durata dell’evento.

A Ferragosto a Sappada c’è divertimento per adulti e bambini: tra i sentieri e i boschi della località vi aspettano giochi, amicizia e tanta allegria. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale dei Nie Lossn.

