Nel cuore della Plodar Fest, il 15 agosto torna la Plodar Run, la camminata goliardica organizzata dai Nie Lossn. Un percorso tra i boschi pensato per tutte le età, con giochi e piccole sfide, in un clima leggero e conviviale.

Quest’anno è previsto un tracciato completamente nuovo, così da scoprire scorci diversi del territorio. Iscrizioni dalle 9:00 al tendone della Plodarfest, con possibilità di scaricare e compilare la liberatoria in anticipo per velocizzare le operazioni. La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende il Plodar Run Badge, il buono pasto (panino e bibita), la possibilità di timbrare l’arrivo ai vari punti tappa e la partecipazione all’estrazione dei premi.

La partenza è fissata per le 10:30, con tempo limite d’arrivo alle 14:00 e, a seguire, estrazione premi alle 14:15 presso il tendone. Lungo il tragitto sono previsti cinque stop, con bevande per tutti, anche analcoliche. La camminata è aperta a tutti, ma i minorenni devono essere iscritti da un genitore o tutore e accompagnati per tutta la durata dell’evento.



A Ferragosto a Sappada c’è divertimento per adulti e bambini: tra i sentieri e i boschi della località vi aspettano giochi, amicizia e tanta allegria. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale dei Nie Lossn.