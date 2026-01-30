Il mondo in pista a Sappada: sfilano 28 nazioni per l’inizio della World Masters Cup

Oggi inaugura la Coppa del Mondo Master di sci nordico a Sappada e Forni Avoltri.

Sappada e Forni Avoltri sono pronti ad accendersi: oggi, alle ore 17.30, la Coppa del Mondo Master di sci nordico entrerà ufficialmente nel vivo con la cerimonia di apertura della 45^ edizione della World Masters Cup, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti nel panorama internazionale dello sci di fondo.

Quasi tutti gli atleti sono arrivati: 810 concorrenti provenienti da 28 Paesi del mondo, insieme ai loro accompagnatori, hanno raggiunto Sappada e Forni Avoltri, trasformando le due località in un autentico crocevia di lingue, bandiere, storie sportive e amicizia. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, fatta di emozione, attesa e orgoglio.

La cerimonia di inaugurazione.

La cerimonia di apertura prenderà vita con un suggestivo corteo delle delegazioni, guidato dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia, che accompagnerà i capi delegazione delle 28 nazioni in una sfilata carica di significato e tradizione. Accanto a loro, a rendere ancora più vivo il momento, ci saranno i giovani atleti delle società sportive locali e i figuranti del Carnevale sappadino, simbolo del profondo legame tra sport, comunità e identità.

Il momento più intenso della serata sarà l’accensione del braciere, gesto che sancisce ufficialmente l’inizio dei Mondiali Master. A compierlo sarà Bruno Pachner, classe 1942, sappadino, campione master di sci alpino e figura emblematica dello sport di montagna: un passaggio di testimone ideale tra generazioni, valori e passioni che non si spengono mai.

La cerimonia proseguirà con i saluti delle autorità, tra cui l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, e si concluderà con uno spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Sappada dando il benvenuto a una settimana di sport, condivisione e grandi emozioni. Da oggi, Sappada e Forni Avoltri diventano il cuore pulsante dello sci nordico mondiale. ” La World Masters Cup – annuncia il presidente del comitato organizzatore Silvio Fauner -, è pronta a cominciare”.

La serata sarà accompagnata dalla degustazione di prodotti del Friuli Venezia Giulia tra cui il formaggio Montasio, il prosciutto di Sauris e i vini bianchi firmati Albano Guerra.