A Sappada ritorna Ski For Fun: sport, amicizia e inclusione senza confini

Domenica 8 febbraio 2026 la storica pista di fondo di Sappada tornerà ad animarsi con la 22ª edizione di Ski For Fun – No Borders Cross Country, la competizione internazionale di sci nordico organizzata dall’ASD Camosci Sappada, inserita nel circuito No Border Cup.

Saranno 480 i giovani fondisti provenienti da Italia, Slovenia, Austria e Croazia, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, pronti a darsi battaglia in una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dei valori che da sempre contraddistinguono Ski For Fun: amicizia, rispetto e inclusione.

L’edizione 2026 si svolgerà esclusivamente nella giornata di domenica. Le avverse condizioni meteo di sabato non hanno infatti consentito lo svolgimento delle attività previste nel pomeriggio sulla neve con i ragazzi di ProgettoAutismofvg, che rimane comunque partner valoriale della manifestazione e parte integrante dello spirito inclusivo che caratterizza l’evento.

“Ski For Fun rappresenta da oltre vent’anni molto più di una gara – commenta Massimo Casciaro, presidente dell’ASD Camosci Sappada – È un’occasione di crescita sportiva e umana per centinaia di ragazzi, un momento di incontro tra culture e territori diversi, nel segno di uno sport sano, accessibile e condiviso. Anche quest’anno siamo orgogliosi di poter accogliere a Sappada tanti giovani atleti e le loro famiglie”.

La gara di domenica, con partenza alle ore 9.30 in tecnica libera (mass start), offrirà come sempre uno spettacolo unico, valorizzando la pista di fondo di Sappada e il lavoro organizzativo dei Camosci, da sempre punto di riferimento per lo sci nordico giovanile.