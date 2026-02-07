

Dalle 17.30 di oggi, 7 febbraio 2026, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati a Caneva (PN) per un vasto incendio che ha coinvolto circa 500 rotoballe di fieno all’interno del deposito di un’azienda agricola.



Sul posto operano le squadre dei distaccamenti di Sacile e Maniago, supportate da autobotti e autopompe della sede centrale di Pordenone, dal distaccamento di Gaiarine (TV), da mezzi del comando di Treviso e da un’autobotte kilolitrica proveniente dalla base USAF di Aviano. In arrivo anche un’ulteriore autobotte kilolitrica dal comando dei Vigili del fuoco di Gorizia.

L’intervento è mirato allo spegnimento delle fiamme e al contenimento del rogo per evitare la propagazione ad altre strutture adiacenti, dove sono presenti anche alcuni animali.

Le operazioni sono tuttora in corso.

i