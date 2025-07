Cade dal camion mentre lo scarica: ferito autotrasportatore

Infortunio sul lavoro a Pannellia di Sedegliano.

Infortunio sul lavoro questa mattina nella frazione di Pannellia, a Sedegliano, all’interno dell’azienda Groaz Legnami.

Un autotrasportatore, dipendente di una ditta slovena e nato nel 1984, è rimasto ferito mentre stava effettuando operazioni di carico e scarico. L’uomo si trovava sul cassone del camion quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato cosciente all’ospedale di San Daniele del Friuli. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.