Raid notturno a Sedegliano: due aziende nel mirino dei ladri

Doppio furto nella zona industriale di Sedegliano.

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo, due aziende situate nella zona industriale di Pannellia, a Sedegliano, sono state bersaglio di un doppio furto. I carabinieri di Codroipo stanno conducendo le indagini sugli episodi.​

Nel primo caso, presso un’azienda specializzata in prefabbricati in cemento, i malviventi hanno forzato una finestra per accedere ai locali. Dopo aver aperto una cassaforte risultata vuota, hanno scassinato i distributori di bevande, sottraendo il denaro contenuto, e hanno rubato materiale informatico. Il danno complessivo è ancora in fase di quantificazione.​ Poco distante, una ditta specializzata in verniciature industriali è stata anch’essa presa di mira. In questo caso, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e rubato un telefono cellulare.