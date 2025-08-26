Benzina e diesel in Slovenia: i prezzi per le prossime 2 settimane

I prezzi di benzina e diesel in Slovenia.
Nonostante l’aumento delle accise sui carburanti annunciato dal governo, i prezzi di benzina, gasolio in Slovenia resteranno invariati per le prossime due settimane, almeno fino all’8 settembre.
Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia, il prezzo massimo per un litro di benzina a 95 ottani rimane fissato a 1,443 euro, quello del gasolio è stabile a 1,465 euro.
Dal 15 giugno, tutti i punti vendita di carburante nel Paese – comprese le stazioni di servizio lungo autostrade e superstrade – sono soggetti alla regolamentazione dei prezzi. In precedenza, i limiti si applicavano esclusivamente alle stazioni situate fuori dalla rete autostradale.