Nuova vita all’ex Filanda: ospiterà un polo scolastico

Polo scolastico all’ex Filanda nuova di Spilimbergo.

L’Edr di Pordenone acquisirà l’ex filanda nuova di Spilimbergo per trasformarla in un polo scolastico. La giunta regionale, infatti, ha dato il via libero all’acquisizione del compendio immobiliare che sarà destinato alla realizzazione di un istituto scolastico di secondo grado.

“Questo provvedimento – ha spiegato l’assessore regionale alle Autonomie locali,

Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione, Pierpaolo Roberti -, rientra nella funzione di vigilanza della Regione sugli enti di decentramento regionale e consente di creare le condizioni amministrative necessarie per rispondere a un’esigenza concreta e importante del territorio“.

L’area interessata.

Il provvedimento riguarda l’acquisizione dell’area e degli immobili dell’ex Filanda Nuova, compresi tra via Udine, via dell’Eremo e via XXV Aprile, individuati dall’Edr come idonei sulla base delle esigenze rappresentate dall’Istituto scolastico di istruzione superiore “Il Tagliamento” e della progettualità predisposta dal Comune di Spilimbergo.

Il provvedimento si colloca nel quadro di un lavoro coordinato con le competenze degli assessori regionali Alessia Rosolen, per gli aspetti legati alla programmazione scolastica, e Cristina Amirante, per i profili infrastrutturali, a conferma di un’azione regionale integrata.