La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Pomeriggio da incubo per l’Apu Udine che subisce una vera e propria umiliazione dalla Fortitudo Bologna : 95 a 67 il finale con i friulani che avrebbero potuto subire anche un passivo più ampio se Bologna, dopo aver toccato quasi i 40 punti di vantaggio (86 a 48), non avesse fatto giocare negli ultimi minuti i ragazzi del vivaio.

Non basta l’assenza di Isaiah Briscoe a giustificare una Caporetto del genere. Bologna ha maramaldeggiato su un’Apu Udine che ormai è l’ombra della corazzata che voleva e che vorrebbe essere. Equlibrato soltanto il primo quarto che termina sul 26 a 22 per la Effe. Dal secondo parziale inizia il monologo bolognese grazie ai canestri di Aradori e Fantinelli. All’intervallo la partita è gia finita sul punteggio di 60 a 37. Il secondo tempo è un lungo “garbage time”. La differenza tra le due squadre è eloquente anche nella percentuale da tre punti: 15 su 22 Bologna, 2 su 20 Udine. Top scorer per gli ospiti Keshun Sherril autore di 17 punti, ma con un pessimo 1 su 9 da tre, 11 per Rapahel Gaspardo e 11 anche per Gentile con 5 su 16 dal campo.

A fine partita uno sconsolato coach Carlo Finetti commenta: “La realtà è che abbiamo fatto schifo. Il secondo e il terzo quarto li abbiamo giocati alla rovescia di come l’avevamo preparata. Il terzo quarto ha spaccato completamente la partita sia dal punto di vista emotivo che tecnico. Ora dobbiamo risolvere i nostri problemi e da domani bisogna tornare in palestra a lavorare. Febbraio sarà un mese molto importante”.

L’Apu Udine tornerà in campo la prossima domenica alle ore 18 al PalaCarnera contro la Staff Mantova per cercare di riscattarsi dopo questo pesante ko.