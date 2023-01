Tragico incidente a Udine, esce di strada con l’auto e muore

L’incidente mortale a Beivars di Udine.

Tragico incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 17 e 30 a Beivars Udine in via Emilia, l’altezza del civico 36. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un 78enne di Trasaghis residente a Udine.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la persona che conduceva una vettura ha perso il controllo, la macchina è uscita di strada. Nessun altro mezzo coinvolto. Immediata la chiamata di aiuto giunta al numero unico 112 e sul posto sono state inviate tempestivamente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria l‘equipaggio di un’auto medica è l’equipaggio di un’ambulanza provenienti entrambe da Udine.

Attivati anche per quanto di competenze ai vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari. Per la persona purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso nonostante le immediate cure prestate dalle equipes sanitarie.