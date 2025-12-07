Lavori alla centrale idrica di Savorgnano, interruzione dell’acqua in 5 comuni

Interruzione dell’acqua per prevista per giovedì 11 dicembre.

CAFC S.p.A. prosegue il proprio percorso di innovazione e miglioramento dell’efficienza del servizio idrico integrato attraverso interventi mirati al controllo e alla riduzione delle perdite.

Grazie ai finanziamenti del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato programmato un importante intervento di sostituzione dei misuratori di portata idrica presso la Centrale di Savorgnano nel Comune di Povoletto.

Monitorare con precisione la quantità di acqua immessa in rete è un passaggio fondamentale per garantire un uso responsabile e sostenibile di una risorsa preziosa come l’acqua potabile.

Investire in tecnologie di monitoraggio e controllo significa non solo migliorare la qualità del servizio, ma anche ridurre gli sprechi e rafforzare la resilienza delle infrastrutture idriche.

Data dell’intervento

L’operazione è programmata per giovedì 11 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Il servizio idrico verrà interrotto nelle fasce orarie e nei Comuni sottoindicati:

Territori interessati

Comune di Attimis

Capoluogo, frazioni Racchiuso e Borgo Verona

Dalle ore 9:30 alle ore 13:00



Comune di Faedis

Fraz. Ronchis

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Capoluogo e frazione Raschiacco

Dalle ore 9:30 alle ore 13:00



Comune di Povoletto

Tutto il territorio comunale

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00



Comune di Nimis

Capoluogo

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00



Comune di Torreano

Intero Comune

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00



A conclusione dell’intervento, la fornitura idrica verrà ripristinata progressivamente. Si ricorda inoltre che, durante la giornata di giovedì 11 dicembre, in concomitanza con l’intervento programmato, potranno verificarsi anche riduzioni di pressione.





Per questo motivo si invita tutta la cittadinanza a prestare particolare attenzione ai consumi idrici, utilizzando l’acqua solo per le necessità essenziali evitando sprechi. Un uso consapevole della risorsa in queste ore permette di garantire disponibilità e continuità del servizio a beneficio dell’intera comunità.



Per conoscere nel dettaglio le vie dei singoli Comuni interessate dall’interruzione, è possibile consultare il sito www.cafcspa.com, sezione “Comunicazione” → “Cantieri e Progetti”, dove è disponibile l’elenco completo. Il numero verde per emergenze e/o guasti è 800 903 939