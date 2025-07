Ci sono anche due giovani talenti friulani agli Europei di atletica in Finlandia

Rizzi e Bernardis convocati per i campionati Europei di atletica Under 20.

Ci sarà anche un pezzo di Friuli ai prossimi Campionati Europei Under 20 di atletica leggera, in programma dal 7 al 10 agosto a Tampere, in Finlandia. Nella squadra azzurra annunciata dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi figurano infatti due atleti dell’Atletica Malignani Libertas Udine: Elettra Bernardis e Filippo Rizzi.

Per Bernardis, specialista del getto del peso, si tratta di una conferma in maglia azzurra dopo la partecipazione agli Europei del 2024. La giovane atleta friulana ha consolidato in questa stagione quanto di buono già mostrato in passato, centrando il suo personal best con la misura di 14.51 a Gorizia e garantendosi così il pass per la rassegna continentale.

La convocazione di Filippo Rizzi, invece, ha il sapore della prima volta. L’ostacolista friulano, impegnato nei 110 metri a ostacoli, è riuscito a conquistarsi un posto tra i migliori giovani d’Italia grazie a una crescita tecnica impressionante e a prestazioni sempre più convincenti. Il suo miglior tempo, 13.70 secondi, rappresenta il terzo crono stagionale italiano nella categoria U20 ed è valso anche il nuovo record regionale juniores. Il risultato è arrivato ai Campionati Italiani Juniores di Grosseto, dove Rizzi ha conquistato la medaglia di bronzo e firmato il terzo tempo sotto i 14 secondi nel giro di poche settimane.

Davanti a lui in graduatoria nazionale solo Matteo Togni (13.38), già campione italiano di categoria, e Alberico Ghedina (13.59). La continuità dimostrata da Rizzi, unita al minimo federale raggiunto con autorevolezza, è stata decisiva per garantirgli uno dei due posti ancora disponibili per la manifestazione europea.

Una doppia convocazione che non solo conferma l’eccellenza del vivaio dell’Atletica Malignani Libertas Udine, ma premia anche il lavoro tecnico e formativo svolto dal club friulano, punto di riferimento regionale per lo sviluppo dei giovani talenti dell’atletica.