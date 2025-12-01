Il Tolmezzo stende la Pro Gorizia: i carnici salgono ai piani alti

La partita del Campionato di Eccellenza Fvg.

Sesta vittoria stagionale, terzo risultato utile consecutivo e quota 22 punti raggiunta con tre giornate d’anticipo sul giro di boa. Il Tolmezzo Carnia prosegue la sua marcia in Eccellenza e, contro la Pro Gorizia, porta a casa un successo prezioso: decide ancora Nagostinis con il suo settimo gol stagionale, capitalizzato al massimo dalla solidità della retroguardia rossoazzurra, al terzo clean sheet di fila.

La squadra di Radina deve rinunciare agli squalificati Solari e Cucchiaro, ma ritrova Persello in difesa, permettendo a capitan Fabris di tornare in mezzo al campo. I primi venti minuti scorrono senza particolari emozioni, poi il match si accende: Nagostinis strappa sulla sinistra, serve Motta che al momento della conclusione viene toccato in area. L’arbitro concede il rigore, ma dal dischetto il numero 10 colpisce la traversa. Gli ospiti rispondono con Spadera – conclusione alta – e con un tentativo da fuori di De Crescenzo, controllato da Beltrame. Il Tolmezzo torna a spingere prima con De Blasi, sul fondo, e poi con Sabidussi, il cui diagonale potente sfiora il palo.

La ripresa si apre con i padroni di casa più intraprendenti: in quattro minuti arrivano due corner e una conclusione insidiosa di Motta respinta da Zitani. Al 7’ è la Pro Gorizia a provarci: Kogoi serve Spadera e Beltrame chiude sul primo palo con un intervento decisivo. La gara si allunga, diventando viva e ricca di ribaltamenti. Al 10’ la girata di Nagostinis termina alta di poco, mentre un minuto dopo Beltrame compie un’altra parata importante su Kogoi.

Il gol partita arriva al 13’: Fabris alza lo sguardo e trova Nagostinis largo a destra. L’attaccante si accentra, salta il marcatore e fulmina Zitani con un diagonale perfetto. È il colpo che sposta definitivamente l’inerzia. La Pro Gorizia prova la reazione, l’occasione di testa ce l’ha Majic su un cross di Mendia, ma la conclusione termina alta. Nel finale il Tolmezzo avrebbe anche l’occasione di chiudere il match: Nagostinis sfiora la doppietta, De Blasi su punizione dai 40 metri non trova la porta per questione di centimetri, e in pieno recupero Zitani nega il raddoppio a Leschiutta.

Il Tolmezzo porta così a casa tre punti pesanti, confermando compattezza, intensità e un rendimento in crescita che permette ai rossoazzurri di guardare con fiducia al prosieguo del campionato. Sabato 6 dicembre in anticipo, la sfida in trasferta al Rive Flaibano.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG -14^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA-PRO GORIZIA 1-0

Gol: 58’ Nagostinis

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Nait, Faleschini G., Fabris, Faleschini D., Persello, Buzzi, De Blasi, Nagostinis, Motta (87’ Leschiutta), Sabidussi. All. Vincenzo Radina.

PRO GORIZIA: Zitani, Blasizza (63’ Trivunovic), Rojas (63’ Mendia), Kogoi, Lopez, Mevlja (81’ Majic), Langella (53’ Xhavara), Kurayj, Cesena, Spadera (78’ Galdeano), De Crescenzo. All. Fabio Franti.

ARBITRO: Simeoni di Pordenone (Chianese-Massari)

NOTE – Ammoniti Rojas, Blasizza, Mevlja, Spadera, Beltrame, Galdeano, Kurayj.