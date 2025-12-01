Esordio casalingo vincente: Rugby Udine supera Bassano

Serie B: vittoria del Rugby Udine nella partita contro Bassano.

Rugby Udine conquista una preziosa vittoria all’esordio casalingo, imponendosi per 18-10 sul Bassano Rugby nella quarta giornata del campionato di Serie B. Tre sono state le marcature dei friulani nei primi 40 minuti, frutto di buon gioco di squadra, firmate in bandierina da Pietro Rigutti, Federico Picilli e Filippo Burin e sono risultate decisive nel mantenere il vantaggio durante il resto della partita.

Il secondo tempo si fa particolarmente complicato per i padroni di casa, che devono affrontare una lunga fase in inferiorità numerica a causa di due cartellini rossi e un giallo. Bassano ne approfitta per trovare una marcatura che riapre l’incontro, ma la risposta del Rugby Udine è ordinata e concreta: grande sacrificio difensivo e gestione più attenta nelle fasi finali permettono ai friulani di respingere gli ultimi assalti degli ospiti.

Una vittoria sofferta, ma di grande valore per morale e classifica, che conferma carattere, compattezza e spirito di squadra del Rugby Udine. Prossimo appuntamento domenica 7 dicembre alle ore 14:30, allo Stadio O. Gerli, in via del Maglio – Udine.