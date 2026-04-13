Campionato Eccellenza Fvg, il Tolmezzo torna a sorridere contro il Chiarbola

Il Tolmezzo ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico e conquista tre punti pesanti superando di misura il Chiarbola Ponziana. Decide la rete nel primo tempo di Morris Nagostinis, bravo a farsi trovare pronto sotto porta e a firmare un successo prezioso, reso ancora più importante dal contemporaneo passo falso del Codroipo, battuto in casa dal Tamai. Una vittoria che permette ai carnici di consolidare il nono posto a quota 39 punti e di guardare con maggiore serenità al finale di stagione.

Non è stata una partita spettacolare, anzi. Le occasioni da gol si sono contate sulle dita di una mano e il Tolmezzo ha saputo costruire il proprio successo soprattutto attraverso ordine, compattezza e gestione dei momenti della gara. Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa hanno colpito al primo vero affondo: all’11’, sul traversone basso di De Blasi, la difesa triestina si è fatta sorprendere. Motta ha provato la conclusione trovando l’opposizione di D’Agnolo, ma sulla respinta è stato il più rapido di tutti Nagostinis, che da pochi passi ha insaccato il pallone dell’1-0.

Il vantaggio ha dato fiducia al Tolmezzo. Gli ospiti hanno provato ad alzare il ritmo dopo lo svantaggio, ma la squadra di Radina ha risposto con una fase difensiva solida, chiudendo gli spazi e concedendo poco. I triestini si sono visti al 28’ con Pisani, che però ha concluso debolmente facilitando l’intervento di Cristofoli. Nel finale di primo tempo ci ha provato anche Zaro, senza però trovare precisione né fortuna.

Nella ripresa il Chiarbola Ponziana è partito con maggiore aggressività e dopo appena 35 secondi ha impegnato ancora Cristofoli, bravo a intervenire e ad alzare sopra la traversa la conclusione di Pisani. È stato probabilmente il momento di maggiore pressione degli ospiti, ma il Tolmezzo ha saputo assorbire bene l’urto senza perdere equilibrio. I carnici hanno avuto le loro occasioni per chiudere i conti, prima con Buzzi, che al 16’ ha calciato alto sulla sponda di Motta, poi con Gabriele Faleschini, fermato in angolo dopo una rapida punizione battuta da Cucchiaro.

Nel finale il Tolmezzo ha anche sfiorato il raddoppio: a cinque minuti dalla fine è servito un grande intervento di D’Agnolo per negare il gol a Cucchiaro, ben servito in area da Solari. Sul fronte opposto, allo scadere, Cristofoli è stato ancora decisivo chiudendo il primo palo sul tentativo ravvicinato di Cottiga. Poi, nei sei minuti di recupero, la squadra di casa ha controllato con maturità.

Il triplice fischio certifica così una vittoria di sostanza per il Tolmezzo che ora sarà impegnato domenica nella trasferta contro la Pro Gorizia.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 30^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – CHIARBOLA PONZIANA 1-0

Gol: 11’ Nagostinis.

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Faleschini D., Fabris, Faleschini D., Persello, Cucchiaro, Solari, Nagostinis, Motta (67’ Sabidussi), De Blasi (60’ Buzzi). All.: Vincenzo Radina.

CHIARBOLA PONZIANA: D’Agnolo, Casseler, Trevisan Zaro (71’ Cottiga), Lomuscio, Stipancich, Di Lenardo, Visentin, Hoti (80’ Perossa), Albanesi (80’ Ogbebor), Pisani (88’ Campo). All.: Alessandro Musolino.

ARBITRO: Maichol Perazzolo di Pordenone (Massari-Gentili)

NOTE – Ammoniti Fabris, Faleschini G.