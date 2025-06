Ciclismo, Martin Gris vince la Coppa f.lli Granzotto

Dopo un’avvincente gara su un tracciato particolarmente “nervoso” ottiene la vittoria alla 53esima Coppa f.lli Granzotto il portacolori della Industrie Forniture Moro Martin Gris. Dietro di lui si piazzano Nicola Padovan della Gottardo Giochi Caneva e Tommaso Marchi della Asd Borgo Molino.

Erano 140 gli juniores iscritti alla gara provenienti dal Nord Italia, da Slovenia e Croazia e perfino dall’Australia che hanno percorso le strade delle frazioni comuni di Corno di Rosazzo, Cividale, Prepotto e Dolegna del Collio con arrivo e partenza da Corno. Perfetta l’organizzazione del gs Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia e della Asd Corno sez. Ciclismo favorita anche da una splendida, seppure afosa, giornata di sole.

Spettacolare l’arrivo in volata nel centro del Comune collinare in via Forum Iulii affollato di persone appassionate com è tradizione in questa classica delle gare per juniores che quest’anno assegnava pure la maglia di campione provinciale di Udine.