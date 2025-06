L’Aviano-Piancavallo è ancora del Kenya: vince Momanyi

Lo spettaccolo dell’Aviano-Piancavallo.

Kenya, Kenya e ancora Kenya. Vincent Ntabo Momanyi si è imposto nella tredicesima edizione dell’Aviano-Piancavallo, gara in ambiente naturale sulla distanza delle 10 miglia (con 1.329 metri di dislivello positivo) che oggi, domenica 22 giugno, sul tragitto di tutta salita dalla pianura all’altopiano ha assegnato anche i titoli triveneti di corsa in montagna. Uno spettacolo mozzafiato tra strade bianche, sentieri, mulattiere e panorami da ricordare.

Per il Kenya è il quinto successo consecutivo nell’ormai classica ascesa organizzata dall’Atletica Aviano. Momanyi, 25 anni, specialista delle corse su strada (otto giorni fa era giunto secondo, alle spalle dell’azzurro Daniele Meucci nella Over Borders Half Marathon, la mezza maratona da Bibione a Lignano Sabbiadoro), ha preso la testa della gara sin dai primi metri, lungo i sentieri del centro sportivo Visinai ad Aviano, e non l’ha più mollata, chiudendo in 1h29’59”. Nell’albo d’oro dell’Aviano-Piancavallo succede così al connazionale Rodgers Maiyo, vincitore dell’edizione 2024.

Il podio.

Con Momanyi sono saliti sul podio Paolo Di Bernardo (Asd Prealpi Giulie), 24enne di Gemona, giunto al traguardo sui prati dell’area sportiva Roncjade in 1h31’26”, e Yari Boezio (Gs Aquile Friulane), che ha concluso la prova in 1h35’30”.

Eleonora Corazza (Magredi Mountain Trail), 41enne pordenonese di Chions, residente a Bressanone, si è imposta nella gara femminile in 1h55’06”, tredicesima assoluta. Seconda, a poco meno di due minuti dalla vincitrice, è giunta Francesca Patat (Libertas Udine, 1h56’50”). Terza, appena sopra le 2 ore (2h00’24”), Giulia Fineschi, portacolori dell’Atletica Aviano. Paolo Di Bernardo ed Eleonora Corazza hanno anche vinto il campionato triveneto assoluto di corsa in montagna, appuntamento che nell’occasione ha pure assegnato i titoli master.

Premi speciali per Graziella Fortuna (Scarpe Bianche), prima nella categoria SF50 (12° Memorial Luisa Mattioz), e per Sabina Pegolo (Gp Livenza Sacile), leader nella categoria SF55 (7° Memorial Maria D’Andrea).

Il bellunese Stefano Marcello Burlon (Atl. Aviano, 2h34’35”) è stato il primo a tagliare il traguardo sulle 15 miglia (25 km) della Armo 1191 Trail. Ha preceduto Roberto Bruna (Atl. San Martino, 2h39’01”) e Fabio Basei (Agggredire Runners Club) 3h00’36”. Prima donna, Monica Torres (3h20’42”). Poi Beatrice Sangion (Portogruaro Runners) in 3h34’06”.

Archiviata la 10 Miglia Internazionale, inserita anche nell’edizione inaugurale dell’EMA Off-Road Running Circuit 2025 (prossima tappa il 5 luglio, in Romania, con la Stana de Vale), l’attenzione si sposta ora sulla Panoramica delle Malghe, in programma domenica 20 luglio con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo. Quattro i percorsi. Sul più lungo, un’ultramaratona di 46 km, saranno assegnati anche i titoli regionali Fidal di trail lungo. Gli altri percorsi si svilupperanno rispettivamente per 30, 21 e 10 km. Un altro appuntamento tra sport e natura che promette emozioni.

Le classifiche.

UOMINI: 1. Vincent Ntabo Momanyi (Ken) 1h29’59”, 2. Paolo Di Bernardo (Asd Prealpi Giulie) 1h31’26”, 3. Yari Boezio (Gs Aquile Friulane) 1h35’30”, 4. David Avon (Atl. Edilmarket Sandrin) 1h36’52”, 5. Gianni Bortolussi (Asd Chei Dala Mandorla) 1h38’45”, 6. Fabio Da Soller (Gp Livenza Sacile) 1h42’28”, 7. Mauro Romagnoni (Montrunners) 1h42’46”, 8. Marco Zecchin (Atl. Aviano) 1h43’05”, 9. Alex Ciligot (Pol. Montereale) 1h44’23”, 10. Massimiliano Zat (Gp Livenza Sacile) 1h52’27”.

Campionato Triveneto di corsa in montagna. Assoluto: Paolo Di Bernardo (Asd Prealpi Giulie) 1h31’26”. SM35: Yari Boezio (Gs Aquile Friulane) 1h35’30”. SM40: David Avon (Atl. Edilmarket Sandrin) 1h36’52”. SM45: Silvano Rossi (Azzano Runners) 1h56’13”. SM50: Fabio Da Soller (Gp Livenza Sacile) 1h42’28”. SM55: Gianni Bortolussi (Asd Chei Dala Mandorla) 1h38’45”. SM60: Emilio Mauro Bessega (Gp Livenza Sacile) 2h01’24”. SM65: Claudio Martin (Podisti Cordenons) 2h09’29”. SM70: Ivo Bornancin (Gp Livenza Sacile) 2h42’36”.

DONNE: 1. Eleonora Corazza (Magredi Mountain Trail) 1h55’06”, 2. Francesca Patat (Libertas Udine) 1h56’50”, 3. Giulia Fineschi (Atl. Aviano) 2h00’24”, 4. Irene Palazzi (Atl. San Martino) 2h02’21”, 5. Elisabeth Bottos (Magredi Mountain Trail) 2h03’33”, 6. Graziella Fortuna (Scarpe Bianche) 2h05’06”, 7. Anna Gubiani (Atl. Buja) 2h14’32”, 8. Sabina Pegolo (Gp Livenza Sacile) 2h17’10”, 9. Arianna Baret (Asd Chei Dala Mandorla) 2h23’29”, 10. Valeria Lorenzi (Atl. Aviano) 2h26’50”.



Campionato Triveneto di corsa in montagna. Assoluto: Eleonora Corazza (Magredi Mountain Trail) 1h55’06”. SF35: Francesca Patat (Libertas Udine) 1h56’50”. SF40: Eleonora Corazza (Magredi Mountain Trail) 1h55’06”. SF45: Irene Palazzi (Atl. San Martino) 2h02’21”. SF50: 6. Graziella Fortuna (Scarpe Bianche) 2h05’06”. SF55: Sabina Pegolo (Gp Livenza Sacile) 2h17’10”. SF60: Chiara Di Lenardo (Timaucleulis) 3h01’43”.