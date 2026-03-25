Derby del Friuli verso il tutto esaurito: già oltre 2 mila presenze per Pordenone-Udinese

Gli ultimi biglietti per l’amichevole Pordenone-Udinese saranno in vendita domani.

Cresce l’attesa per il “Derby del Friuli” tra Pordenone e Udinese, in programma venerdì alle 20 allo stadio Bottecchia, con la prevendita che ha già superato quota 2 mila presenze e viaggia spedita verso il sold out anticipato. Un segnale dell’interesse del territorio per una sfida che, pur trattandosi di un’amichevole, richiama il fascino e il coinvolgimento delle grandi occasioni.



La partita, presentata da Banca360FVG – partner di entrambe le società – si preannuncia come un momento di festa per il calcio regionale, capace di unire tifosi e appassionati in un clima di entusiasmo crescente. L’affluenza registrata nei primi giorni di vendita conferma il forte richiamo dell’evento e lascia presagire uno stadio gremito.

Ultimi biglietti in vendita

Per chi non ha ancora acquistato il tagliando, domani dalle 12, una volta completato lo sblocco di parte dei posti precedentemente riservati per esigenze organizzative, saranno messi in vendita su eilo.it i biglietti residui dei settori Tribuna, Gradinata Est (riferimento per il tifo neroverde) e Gradinata Ovest (riferimento per il tifo bianconero). I prezzi: Tribuna 10 euro, Gradinate 5 euro.

Accesso allo stadio e viabilità

L’organizzazione invita i tifosi a presentarsi con anticipo allo stadio, considerando che tutti i settori sono privi di numerazione. Arrivare per tempo permetterà di agevolare l’afflusso e scegliere i posti migliori all’interno dell’impianto.



Particolare attenzione è richiesta anche per la viabilità: la disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze del Bottecchia è limitata, motivo per cui viene consigliato di utilizzare gli stalli presenti nell’area circostante e, in particolare, il parcheggio multipiano “Candiani” in via Candiani.

I divieti di sosta.

In occasione della partita una parte del parcheggio antistante all’ingresso del Cimitero Urbano in via dello Stadio sarà destinata alla sosta dei veicoli appartenenti all’organizzazione della partita.



Per questo è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 17.00 alle 24.00 per tutti i veicoli in via dello Stadio su tutti gli stalli di sosta, compresi quelli per disabili, del parcheggio davanti all’ingresso del Cimitero Urbano (sulla parte destra rispetto all’entrata stessa).



In deroga alla presente ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità.