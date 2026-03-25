Scontro tra auto e moto alla rotonda di Udine, un ferito

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Udine, dove un’auto e una moto si sono scontrate lungo viale Giovanni Boccaccioall’altezza della rotonda di piazzale Marco d’Avanzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorso che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito, prima di trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti ma non in modo grave. I vigili del fuoco di Udine invece si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e dei mezzi cinvollti

Durante le operazioni di soccorso si sono registrati disagi alla circolazione nella zona, per il tempo necessario a consentire gli interventi e i rilievi delle forze dell’ordine.



