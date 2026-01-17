Incendio a San Vito al Tagliamento, a fuoco la canna fumaria

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio a San Vito al Tagliamento, per un incendio ha interessato una canna fumaria di un’abitazione in Via Vittorio Veneto.



L’allarme è scattato intorno alle 14:00. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale con un’autopompa (APS) e un’autobotte (ABP), supportati da un’autoscala (AS) proveniente dalla sede centrale di Pordenone.

All’arrivo, i pompieri hanno trovato la canna fumaria in fiamme e una porzione del tetto in legno già coinvolta dal rogo. Grazie a un’azione rapida e coordinata, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare l’incendio, impedendo che si propagasse al resto della copertura dell’edificio.



Spente le fiamme, sono stati effettuati controlli con la termocamera per escludere la presenza di focolai nascosti nelle strutture adiacenti alla canna fumaria. Le verifiche si sono estese anche all’interno delle unità abitative, dove è stata confermata l’assenza di gas nocivi prodotti dalla combustione.

Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Sul posto era presente anche il sindaco di San Vito al Tagliamento, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale. Intervenuta inoltre la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità nella zona.