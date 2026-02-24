Lame Friulane, storico argento ai Campionati Italiani a squadre Under 14

Una giornata destinata a entrare nella storia del Club Scherma Lame Friulane. Le giovani atlete della categoria Bambine/Giovanissime si sono laureate vice Campionesse Italiane al Campionato Italiano GPG a Squadre, disputatosi lo scorso fine settimana (21-22 febbraio) a Caorle, conquistando la prima medaglia nazionale a squadre Under 14 nella storia del club.

La squadra femminile, composta da Veronica Copetti, Anna Della Vedova, Margherita Della Vedova, e Giulia Toffoli, ha firmato una prestazione di altissimo livello, distinguendosi per compattezza, determinazione e grande maturità agonistica. Assalto dopo assalto, le schermitrici friulane hanno superato avversarie di grande valore, dimostrando lucidità tattica e spirito di squadra fino alla conquista di uno storico secondo posto.

“Questo argento ha un valore speciale perché è il frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra e della crescita costante delle nostre atlete – commentano i Maestri Fabrizio e Flavio Floreani – . Le ragazze hanno dimostrato carattere, unione e grande maturità sportiva. È un risultato storico che premia non solo loro, ma tutto il progetto sportivo costruito negli anni.»

La medaglia conquistata a Caorle non rappresenta soltanto un successo sportivo, ma anche il simbolo di un percorso educativo e formativo fondato su impegno, passione e spirito di squadra, valori che da sempre caratterizzano il Club Scherma Lame Friulane. Un podio che apre un nuovo capitolo nella storia della società e che lascia intravedere prospettive importanti per il futuro della scherma giovanile.