Il Carnevale torna ad animare Adegliacco, Cavalicco e Molin Nuovo

Dopo otto anni di assenza, il Carnevale è tornato a colorare le parrocchie di Adegliacco, Cavalicco e Molin Nuovo. Sabato 7 febbraio bambini, ragazzi e famiglie hanno partecipato numerosi alla sfilata organizzata dalle comunità parrocchiali, riscoprendo un appuntamento che per anni era rimasto in sospeso.



Ad aprire il corteo il carro realizzato dai Fedelissimi Adegliacco, accompagnato da musica, bolle di sapone e coriandoli che hanno attraversato le vie del paese, creando un clima di festa condivisa. Maschere di ogni tipo, dai più piccoli ai più grandi, hanno sfilato tra sorrisi e balli, riportando entusiasmo e partecipazione nel cuore della comunità.



All’arrivo all’Oratorio di Adegliacco, il Gruppo Animatori parrocchiale ha proseguito l’intrattenimento con musica, balli di gruppo e la sfilata dei costumi sul palco, dove ogni partecipante ha potuto essere applaudito e valorizzato. Un momento semplice ma significativo, capace di mettere al centro i bambini e il loro entusiasmo.



A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche la presenza del sindaco Giovanni Cucci e del vicesindaco Giulia Del Fabbro, che hanno partecipato alla festa. La giornata si è poi conclusa con un rinfresco all’Oratorio e con la Messa prefestiva nella chiesa di Adegliacco, presieduta da don Roman, suggellando una festa capace di unire divertimento e spirito comunitario.

Fondamentale il contributo delle realtà del territorio: la Protezione Civile, gli Alpini e la Polizia Locale hanno garantito sicurezza lungo il percorso; i Fedelissimi Adegliacco, il gruppo di Santa Fosca e il Circolo Culturale Cavalicco Duemila hanno collaborato alla realizzazione del carro e dell’evento; il Gruppo Animatori ha animato il pomeriggio con energia e coinvolgimento.

Tra i presenti non sono mancati commenti carichi di entusiasmo: “Era dal 2018 che non vedevamo nei nostri Paesi un carnevale così”, ha sottolineato più di qualcuno, a conferma di quanto l’appuntamento fosse atteso. Il prossimo momento di ritrovo è già fissato: sabato 14 marzo, sempre all’Oratorio di Adegliacco, è in programma un nuovo pomeriggio di animazione, con l’obiettivo di continuare a costruire occasioni di incontro e partecipazione per tutta la comunità.