Sicurezza, prevenzione e un forte spirito di comunità. Sono queste le parole chiave della nuova campagna informativa messa in atto dalla Stazione Carabinieri di Aviano, in stretta sinergia con la Sezione di Pordenone dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.). L’obiettivo è quello di creare una solida rete di prevenzione e informazione contro reati odiosi come le truffe e i furti, partendo proprio dal tessuto sociale e dalle famiglie.

L’iniziativa è nata con il pieno appoggio della Presidenza dell’A.N.A. di Pordenone e grazie alla preziosa collaborazione del Consigliere e Vice Presidente Vicario dell’Associazione, Mario Povoledo, figura di spicco e punto di riferimento istituzionale per le “Penne Nere” pordenonesi.

L’Arma, ormai da tempo impegnata in incontri volti a sensibilizzare la popolazione su questo tema, ha deciso di coinvolgere direttamente gli Alpini, non solo come destinatari dei consigli di sicurezza, ma come veri e propri “moltiplicatori” di prevenzione all’interno delle proprie comunità.



Il ciclo di incontri ha già visto due importanti appuntamenti, tenutisi rispettivamente il 7 dicembre a Giais e l’11 gennaio a Marsure, ad ognuno dei quali hanno preso parte circa venti soci dei locali gruppi Alpini.

Gli incontri.

Durante le conferenze, della durata di circa un’ora, tenute dal Luogotenente C.S. Antonio Olivo, Comandante della Stazione Carabinieri di Aviano, sono state illustrate le tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati per raggirare i cittadini, fornendo strumenti pratici per riconoscere i pericoli e difendersi efficacemente. Gli incontri si sono rivelati estremamente produttivi: i partecipanti si sono dimostrati attenti e motivati, accogliendo con entusiasmo l’invito a farsi portavoce dei suggerimenti dell’Arma all’interno delle rispettive famiglie e tra i loro conoscenti.

Il percorso informativo non si ferma qui. Un altro appuntamento è fissato per il prossimo 14 marzo a San Quirino, con la partecipazione dell’intera Sezione Alpini di Pordenone. Ancora una volta, la sinergia tra Istituzioni e Associazioni dimostra come la sicurezza sia un bene comune, che si costruisce e si tutela insieme.