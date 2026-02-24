Lavori in galleria, chiusura notturna sull’A23 tra Carnia e Gemona

Chiusura del tratto dell’autostrada A23.

Chiusura programmata in arrivo lungo l’Autostrada A23 Udine-Tarvisio. Per consentire interventi di manutenzione all’interno della galleria “Lago sud”, il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, sarà interdetto al traffico nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio.



Lo stop alla circolazione scatterà alle 21:00 di venerdì 27 febbraio e resterà in vigore fino alle 4:00 del mattino di sabato 28 febbraio. Il provvedimento riguarda esclusivamente la carreggiata in direzione sud, verso Udine.

Il percorso alternativo

Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso il capoluogo friulano dovranno uscire obbligatoriamente al casello di Carnia e proseguire lungo la viabilità ordinaria.



Il percorso consigliato prevede di imboccare la SS52 Carnica, quindi la SS13 Pontebbana in direzione Udine, proseguendo poi sulla SP49 Osovana per rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.