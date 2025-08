Riccardo Robuschi premiato a Roma.

Riccardo Robuschi, director of rugby della squadra udinese, ha ricevuto a Roma il prestigioso premio internazionale “Ambassador of Freedom per lo Sport” in occasione del Mandela Day Invictus 2025, evento dedicato a Nelson Mandela, ai valori di pace, giustizia sociale e responsabilità civica e patrocinato dalla famiglia Mandela con l’alto sostegno dell’Ambasciata del Sudafrica, del CONI, di Sport e Salute S.p.A. e di altre importanti Istituzioni.

Robuschi ha ricevuto il premio come riconoscimento dell’elevato profilo professionale, umano e sociale da lui rappresentato e per l’impegno costante nella promozione dei valori dell’arte, dello sport, della giustizia sociale e del bene comune.

Rugby Udine, verso la nuova stagione.

L’inizio della nuova stagione è ancora lontano ma Rugby Udine si prepara a scendere in campo con uno spirito più combattivo che mai, spinto non solo dall’aumentata qualità sportiva della squadra, ma anche da una rinnovata fiducia di soci, sponsor, professionisti e addetti ai lavori che credono nel potenziale della società udinese.

Dopo il recente arrivo dei giocatori Antonio Rizzi, Joaquin Diaz e Carlo Ceglia, sono attese a breve ulteriori nuove acquisizioni per rafforzare la squadra in vista del prossimo campionato e per competere ai massimi livelli della categoria, con uno sguardo dritto verso la Serie A.

Anche dal punto di vista societario, Rugby Udine si rafforza: l’ingresso come socio del presidente Andrea Cainero ha portato al raddoppio del capitale sociale, segnale di fiducia da parte del massimo dirigente nei confronti di tutto l’ambiente e di una struttura sempre più solida e credibile. Cresce anche il sostegno dei partner aziendali, sempre più numerosi e coinvolti in un progetto che unisce sport, passione e valore sociale, che hanno scelto di abbinare il proprio logo alla compagine rugbystica udinese: si tratta di importanti realtà imprenditoriali del nostro territorio, che verranno ufficializzate nel corso delle prossime settimane.