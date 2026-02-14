Lo scontro all’incrocio di Gemona.

Incidente tra un’auto e un furgone nella serata di sabato 14 febbraio a Gemona del Friuli, all’incrocio tra via Cavazzo e via Majano.

Nell’impatto, venuto intorno alle 20, sono rimasti feriti marito e moglie, entrambi trasportati in ospedale dopo essere stati estratti dall’abitacolo dai soccorritori.

Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati con forza all’altezza dell’intersezione. L’urto è stato particolarmente violento e ha deformato la parte anteriore dell’auto, rendendo impossibile ai due occupanti uscire autonomamente dal mezzo.

Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a liberare i coniugi rimasti incastrati tra le lamiere. Contestualmente la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze per prestare le prime cure.

La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato traumi di lieve entità, mentre il marito avrebbe subito ferite più serie, pur rimanendo sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.



Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.