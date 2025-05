Aquileia e Grado si preparano per il Gran Prix Motonautico.

Nella suggestiva cornice della laguna di Grado domenica 18 maggio si svolgerà il secondo Gran Prix Motonautico Aquileia-Grado 2025 gara valida per il Campionato Italiano Diporto Touring Cup. La competizione è organizzata dall’ASD Team Tecnomar Racing, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica (FIM), con il patrocinio dei Comuni di Aquileia e Grado e sponsorizzata da Promoturismo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Sono infatti le due cittadine a fornire lo scenario naturale per gli oltre 35 equipaggi che si sfideranno durante un weekend all’insegna della competizione e dello spettacolo. Il campionato di Touring Cup coinvolge imbarcazioni di derivazione da diporto, monocarena e monomotore, con scafo di lunghezza massima di 8 metri. Curiosi e appassionati di motonautica, nelle giornate di venerdì e sabato, potranno ammirare da vicino le barche che si sfideranno in gara, in esposizione presso il paddock lungo via Achille Grandi ad Aquileia.

Agonismo e velocitàma anche l’invito della Federazione a scoprire la disciplina sportiva del diporto per i bambini dai 10 anni in su, che sabato 17 maggio dalle 13.00 potranno provare gratuitamente l’esperienza di guidare un vero gommone accompagnati dagli Istruttori Federali in totale sicurezza. Appuntamento ad Aquileia nel paddock di Via Achille Grandi per un briefing sulle regole fondamentali per muoversi in acqua in modo consapevole e responsabile e scendere poi in mare sui mezzi pneumatici motorizzati con 15 CV messi a disposizione dalla Federazione.

Il programma delle gare.

Il programma di domenica 18 maggio vede le imbarcazioni di gara lasciare Aquileia per attraversare la laguna fino a Grado, dove al mattino è prevista la sessione di prove libere e dalle 15.00 la gara ufficiale, su un circuito spettacolare di 3 miglia nautiche, tracciato davanti alla diga Nazario Sauro. Gli appassionati diportisti potranno seguire la gara anche dalle proprie imbarcazioni a una distanza di sicurezza di almeno 200 metri dal campo gara.

“Le tappe del Campionato Italiano Diporto offrono uno spettacolo incredibile per chi è appassionato ma anche per chi non conosce questa disciplina e vi si avvicina incuriosito per la prima volta. La Federazione offre a tutti l’opportunità di prendere confidenza con la motonautica non solo come spettatori, ma vivendo un’esperienza diretta in acqua. Ad Aquileia coinvolgiamo bambini e ragazzi perché questa disciplina possa essere considerata uno sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute. Provare l’emozione della navigazione in sicurezza è il modo migliore per poi coltivare la pratica di questo bellissimo sport che unisce tecnica e amore per il mare. Questi eventi sul territorio rappresentano un passo importante verso una motonautica più inclusiva e accessibile a tutti.” ha affermato il presidente della FIM Giorgio Viscione.