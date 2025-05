Tre argenti e un bronzo all’European Cup di Baku per Tara Dragaš

Tara Dragaš torna a Udine con tre argenti e un bronzo.

Dopo il bronzo al nastro alla World Cup di fine aprile, Tara Dragaš continua a mietere successi. L’atleta dell’Associazione Sportiva Udinese che veste la maglia delle Fiamme Oro, nel fine settimana ha conquistato l’argento nell’all-around (con 110.050 punti) all’European Cup di ginnastica ritmica, ospitata dalla Milli Gymnastika Arenasi di Baku, in Azerbaigian. Ma non solo, nelle prove di qualifica è salita sul podio con ben tre attrezzi: bronzo al cerchio (27.600), argento alle clavette (28.000, con un esercizio da 12.4 di difficoltà) e al nastro (27.200). Una quattro giorni di gare che l’ha vista brillare fino alla cross battle, lo scontro diretto agli ottavi di finale, in cui ad avere la meglio è stata l’israeliana Lian Rona, nella rotazione con la palla.

“Siamo davvero contente di com’è andata a Baku – ha chiarito l’allenatrice, Spela Dragaš -. Tara ha dimostrato più stabilità nelle esecuzioni e con questa spedizione l’auspicio è che si sia guadagnata un posto all’Europeo”.

La 18enne ha portato in pedana esercizi molto puliti, mostrando ancora una volta quanto nastro e clavette siamo maggiormente nelle sue corde. Almeno in questa fase, come ha chiarito l’allenatrice: “Tara ha eseguito ottimi giri, buoni rischi e ha fatto vedere di nuovo che clavette e nastro sono gli attrezzi che le riescono meglio. Lo ha dimostrato entrando in finale in coppa del Mondo e anche in questa gara”.

Una nota stonata, di una gara a dir poco brillante, è stata lo scontro diretto: “Purtroppo la cross battle l’ha vista iniziare con la palla, che in questo momento è il suo “tallone d’Achille”. È l’attrezzo che la rende più insicura nei rischi. Anche in questo caso ha fatto una bella esecuzione, ma nella seconda parte ha omesso delle riprese per non sbagliare e ha saltato un rotolamento. Dall’altra parte Rona ha fatto una prova perfetta”, insomma un sorteggio poco vantaggioso, che nulla toglie, però, ai tre argenti e al bronzo che sono tornati a Udine con lei.