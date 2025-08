Tolmezzo Carnia: entusiasmo e nuove energie al via della stagione

Il ritrovo ufficiale del Tolmezzo Carnia in vista della nuova stagione.

Si è svolto mercoledì sera, il ritrovo ufficiale della Prima Squadra del Tolmezzo Carnia, momento che segna l’inizio della nuova stagione sportiva. Un appuntamento all’insegna dell’entusiasmo e della coesione, con la presenza di dirigenti, staff tecnico, giocatori e autorità locali.



A portare i suoi saluti è stato il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, che nel suo intervento ha sottolineato l’orgoglio cittadino per la squadra e il riconoscimento che essa riceve in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il primo cittadino ha augurato buon lavoro ai ragazzi e ai nuovi arrivati, ricordando anche i lavori in corso allo stadio “Fratelli Ermano”: «Per l’avvio del campionato avremo un impianto più accogliente e pronto a ospitare gare di primissimo livello», ha dichiarato.

Parole di concretezza da parte del nuovo mister Vincenzo Radina: “Non vedo l’ora di partire. Poche chiacchiere, subito al lavoro. Ringrazio la società per la fiducia”. Al suo fianco sono stati confermati il preparatore atletico Tommaso Zentilin, il preparatore dei portieri Antonello Baron, il massaggiatore Giorgio Blarasin e il fisioterapista Andrea Gronchi.



Debutto nel nuovo ruolo per Renzo “Pilu” Cristofoli, direttore sportivo: “Sono convinto che sapremo toglierci molte soddisfazioni. Le squadre si fanno con le persone e le loro caratteristiche, al di là dei singoli valori sportivi”.



Il direttore generale Fausto Barburini ha presentato i nuovi acquisti (Luigi De Blasi, Andrea Osso Armellino, Nicola Buzzi, Paolo Nait, Sebastiano Sicco) ringraziando però in primis lo “zoccolo duro” che compone l’ossatura della squadra, rimasta per gran parte invariata e arricchita da giovani innesti, frutto del grande lavoro portato avanti nel settore giovanile: «Il nostro grazie va a tutte le figure che ogni giorno contribuiscono a portare avanti una società che conta quasi 300 tesserati e 12 squadre. A tutti voi – ha aggiunto – chiedo il massimo impegno e la giusta determinazione per affrontare una stagione che sarà certamente impegnativa. Non dovremo avere alcun timore reverenziale: siete giocatori dall’alto spessore tecnico, professionale ed umano, lo avete già dimostrato ed assieme sono convinto che potremo far bene».

Le novità e gli obiettivi per la stagione.

Tra le novità nello staff, l’ingresso di Vitaliano D’Amato come responsabile organizzativo per Prima Squadra e Juniores, e Cristina Cenedella come nuova responsabile della segreteria generale, mettendo a disposizione la grande esperienza professionale e sportiva, maturata in anni di attività nel mondo fiscale, federale e sportivo, oltre che essere punto di riferimento per molte società relativamente alla nuova riforma dello sport. Ringraziamenti speciali da parte del DG sono stati rivolti anche al vicepresidente Santino Restifo, allo staff di gestione dei campi, al responsabile del chiosco Giovanni Caruso, ai suoi collaboratori, ai tifosi e agli sponsor, che aiutano e credono nel lavoro della società.

A chiudere la serata è stato il presidente Michele Ianich, che ha ribadito i valori fondanti del club: armonia, spirito di squadra, senso di appartenenza e sostegno reciproco. “Non vi parlerò di obiettivi numerici e non farò voli pindarici – ha affermato –. L’importante per noi sarà confermarsi in Eccellenza, in un Campionato che sappiamo sarà altamente competitivo, ottenendo la salvezza il prima possibile e poi andando a giocarsela con tutti, con l’atteggiamento giusto, forti e consci dei nostri potenziali. Il senso del gruppo viene prima di tutto. In questa stagione che non vedrà più, purtroppo, l’obbligo dei “fuoriquota” – ha concluso Ianich – vogliamo comunque continuare a puntare sui giovani che sapranno sicuramente ritagliarsi i loro spazi, da parte nostra la promessa che continueremo ad affiancarvi in ogni passo”.

Gli appuntamenti per la Pre Season.

Per tutti ora l’appuntamento è fissato per venerdì 1° agosto allo Stadio Fratelli Ermano. Sono 26 i giocatori convocati per la pre-season, con alcuni elementi della formazione Juniores Regionale Under 19. La prima gara amichevole si svolgerà il 6 agosto a Pesariis di Prato Carnico contro la formazione locale, l’Ancora, con inizio alle ore 19:30. Il 9 agosto si giocherà a Imponzo di Tolmezzo contro il Teor, con inizio alle 17:30 e il 14 agosto contro il Tricesimo, al campo sportivo di Amaro, alle ore 17:30. Queste sfide faranno da avvicinamento al primo impegno ufficiale in Coppa Italia di Eccellenza, fissato per sabato 23 agosto.