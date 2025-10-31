Verso Udinese Atalanta, mister Runjaic: “Daremo tutto”

Alla vigilia di Udinese-Atalanta, in programma domani al Bluenergy Stadium, mister Kosta Runjaic ha parlato oggi in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha affrontato diversi temi, dalle condizioni dei giocatori alla crescita di Zaniolo, passando per le difficoltà difensive emerse nelle ultime gare.

Le condizioni della squadra

Runjaic ha aperto il suo intervento con un aggiornamento sull’infermeria: “Davis ha avuto solo un piccolo fastidio muscolare, se tutto andrà bene sarà disponibile per la gara con la Roma. Bravo si è allenato molto bene e sarà convocato. Contro l’Atalanta ci aspetta una partita intensa, loro sono molto fisici e forti negli uno contro uno. Giochiamo in casa, è molto importante per noi: daremo tutto quello che abbiamo”.

Il tecnico si è poi soffermato su Nicolò Zaniolo, protagonista di un buon avvio di stagione con tre gol all’attivo: “Con lui ho parlato nell’intervallo a Torino, mi ha detto che aveva ancora qualche minuto nelle gambe. Non è ancora al 100%, ma è normale: l’ultima stagione completa è stata nel 2021/22. È già un giocatore cardine per noi, sta diventando un leader, e sono soddisfatto del suo percorso. Ha capito di essere centrale nel progetto e di dover dare il suo contributo. È più avanti di quanto ci aspettassimo e può crescere ancora”.

Sull’attacco, Runjaic tiene aperto il ballottaggio: “Uno tra Bayo e Buksa partirà titolare, entrambi stanno dando un buon contributo. Buksa si sta adattando all’intensità dei nostri allenamenti, Bayo lavora molto e migliora ogni giorno. Abbiamo anche Gueye e Bravo, che stanno crescendo. Anche senza Davis, abbiamo diverse soluzioni”.

Un passaggio anche sui problemi difensivi: “Abbiamo subito troppi gol rispetto agli expected goals, ma non cerchiamo scuse. È una squadra con tanti volti nuovi, stiamo trovando gli equilibri. Non dipende solo dalla linea difensiva: serve compattezza di squadra. Lavoriamo ogni giorno su questo, perché la base delle vittorie resta la fase difensiva”.

Runjaic ha poi elogiato la maturazione dei più giovani: “Gueye, Miller e Lovric stanno crescendo bene. Gueye ha fisicità e lavora duro, Miller sta accumulando esperienza e Lovric si è fatto trovare pronto in una partita intensa come quella con la Juventus. Voglio che tutti si assumano più responsabilità, perché ogni gara è una nuova opportunità”.

Sguardo all’Atalanta

Sul prossimo avversario, Runjaic non ha dubbi: “L’Atalanta gioca uomo su uomo, è fisica e ha grande qualità. Lookman e Samardzic sono pericolosi tra le linee, i centrali partecipano spesso all’azione offensiva. Nonostante non abbiano raccolto molto, restano imbattuti. Noi dobbiamo concentrarci su di noi: contro il Lecce abbiamo vinto bene, a Torino abbiamo mostrato buone cose, ora serve dare tutto per vincere anche grazie al nostro pubblico”.

Arbitraggio e VAR

Infine, una riflessione sul tema arbitrale: “L’arbitro deve decidere in pochi secondi, e il VAR è uno strumento utile per ridurre gli errori. Non posso influire sulle decisioni, posso solo preparare i miei giocatori a gestire le situazioni con lucidità. Speriamo che in futuro ci sia un po’ di fortuna, ma dobbiamo pensare solo a come migliorare il nostro gioco”.

Le statistiche di Udinese–Atalanta

Bilancio in equilibrio tra le due squadre: in 82 precedenti, 27 vittorie per i friulani, 29 pareggi e 26 successi nerazzurri. A Udine l’ultima vittoria bianconera risale all’ottobre 2017 (2-1), mentre le ultime tre sfide sono terminate in parità, compreso lo 0-0 dello scorso gennaio.

L’Udinese ha segnato in tutte le partite stagionali, eccetto nella sconfitta interna con il Milan, totalizzando 15 gol in dieci gare tra campionato e Coppa Italia. Zaniolo, autore di tre reti, vive la sua seconda miglior partenza in carriera dopo quella del 2019/20 con la Roma. L’ex atalantino ritrova oggi la squadra con cui ha disputato 23 partite e segnato due gol nella prima metà della scorsa stagione.

Tra gli altri protagonisti attesi: Okoye, che raggiunge le 50 presenze in Serie A, e Kamara, che sfida la squadra a cui segnò il suo ultimo gol in campionato.

Domani al Bluenergy Stadium si attende il pubblico delle grandi occasioni: l’Udinese vuole tornare a vincere in casa contro l’Atalanta dopo otto anni.